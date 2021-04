EM: UEFA setzt München Frist bis zum 19. April

Frankfurt am Main (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat den Druck auf den deutschen EM-Standort München erhöht und eine Frist für eine Zuschauer-Garantie gesetzt. Wie die UEFA am Freitag mitteilte, sollen München, Rom, Bilbao und Dublin "zusätzliche Informationen" zu ihren Plänen bis zur Exekutivsitzung am 19. April einreichen. Erst dann werde die endgültige Entscheidung über die Austragung an diesen Spielorten getroffen.