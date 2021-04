2. Bundesliga: Hamburger SV - Darmstadt 98 1:2, HSV patzt im Aufstiegsrennen

Terodde hadert mit "Wild-West-Spiel"

"Insgesamt war es eine verdiente Niederlage. In der zweiten Halbzeit war es ein Wild-West-Spiel. Das wollten wir eigentlich nicht zulassen", sagte Simon Terodde bei Sky. "Heute, morgen und Sonntag bin ich unzufrieden, aber am Montag geht der Kopf wieder nach oben. Ich bin mir sicher, dass wir am Ende was zu feiern haben."