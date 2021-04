Anzeige

Bundesliga: Arminia Bielefeld - SC Freiburg 1:0, Okugawa erzwingt Siegtor Bielefeld kämpft sich aus dem Keller

Masaya Okugawa (l.) erzwang den Arminia-Siegtreffer © Imago

SPORT1

Arminia Bielefeld gelingt im Abstiegskampf ein Befreiungsschlag. Ein Eigentor bringt den Aufsteiger gegen den SC Freiburg auf die Siegerstraße.

Arminia Bielefeld hat im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Sieg eingefahren.

Trainer Frank Kramer bejubelte beim 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den SC Freiburg seinen ersten Heimsieg, durch den der Aufsteiger vorerst die Abstiegszone verlässt. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Eigentor beschert Bielefeld wichtigen Sieg

Die Arminia kletterte mit nun 26 Punkten auf Platz 14. Die von Christian Streich trainierten Freiburger müssen als Tabellenzehnter nach der vierten Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen ihre leisen Europapokal-Hoffnungen wohl begraben. (Die Tabelle der Bundesliga)

"Was Besseres als einen Sieg gibt es nicht, gleich wird in der Kabine gefeiert", sagte Arminias Mittelfeldspieler Arne Meier bei DAZN, "wir haben es sehr gut gemacht, haben uns Torchancen erarbeitet. Jetzt gehts aufs Sofa."

Freiburg hadert: "Müssen wieder so ein Scheiß-Tor schlucken"

Baptiste Santamaría fälschte einen Schuss von Masaya Okugawa entscheidenden ins eigene Tor ab (68.). Kurz darauf bejubelte Joakim Nilsson das vermeintliche 2:0 (74.), doch SC-Torhüter Florian Müller reklamierte ein Foulspiel im Fünfmeterraum, der Videoassistent nahm den Treffer schließlich aber wegen einer knappen Abseitsstellung Nilssons zurück. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

SC-Kapitän Christian Günter haderte mit dem entscheidenden Treffer: "Das war wieder so eine abgefälschte Murmel. Da haben wir ein bisschen das Pech am Schlappen. Ansonsten geht das Spiel ziemlich wahrscheinlich 0:0 aus. Jetzt müssen wir wieder so ein Scheiß-Tor schlucken und fahren mit nix nach Hause. Das ist echt saubitter."

Auf Bielefeld warten weitere Spiele, in denen es nichts zu verschenken gibt: An den letzten sechs Spieltagen geht es gegen keine Mannschaft mehr, die derzeit einen Europapokalplatz belegt. Nächste Gegner sind der FC Augsburg und das abgeschlagene Schlusslicht Schalke 04.

Höfler fehlt Freiburg kurzfristig

Bielefeld, für das es laut Sportchef Samir Arabi in den letzten sieben Spielen darum gehe, "siebenmal die beste Strategie zu haben", setzte erneut auf lange Bälle und physische Stärke - und kam durch Andreas Voglsammer (14.) am Ende einer Kopfballstafette zur ersten Großchance der Partie. Wie so oft in dieser Saison haperte es beim Aufsteiger aber an der Effektivität im Abschluss.

Die Gäste aus dem Breisgau mussten neben Topscorer Ermedin Demirovic, Lucas Höler (beide fünfte Gelbe Karte) und dem italienischen Nationalspieler Vincenzo Grifo (Corona-Infektion) kurzfristig auch auf Nicolas Höfler verzichten, der in den Morgenstunden Vater wurde. Dennoch begann Freiburg druckvoll und überzeugte mit variablem Offensivspiel.

Sallai verpasst Freiburger Führung

Der SC kombinierte sich zielstrebig über außen bis an die Grundlinie. So auch in der 17. Minute, als Santamaría in der Mitte Roland Sallai fand, nach dem Abschluss des Ungarn kullerte der Ball aber haarscharf am linken Pfosten vorbei.

In der Folge gewann Bielefeld mehr Kontrolle, zwang die Gäste durch gutes Pressing dazu, eher untypisch mit langen Bällen zu operieren. Erst kurz vor dem Pausenpfiff kam die Mannschaft von Christian Streich mit einer schönen Kombination wieder vor das Tor von DSC-Keeper Stefan Ortega, Sallais Versuch von der Strafraumgrenze wurde geblockt.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Kampfspiel mit zahlreichen Nickeligkeiten und auch immer mehr Ungenauigkeiten. In dem Wissen, dass ein Unentschieden wohl zu wenig wäre, erhöhte der DSC den Druck abermals - und wurde belohnt. Nach einer kurzen Ecke von Arne Maier zog Masaya Okugawa ab, Santamaria fälschte mit dem Kopf unhaltbar für Florian Müller ab.

In der Schlussphase warf Freiburg alles nach vorne, aber Bielefeld brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.