"HUMAN RIGHTS": Auch Norwegens Frauen-Team beteiligt sich am Protest

Nach Erling Haaland und Co. haben auch Norwegens Fußballerinnen in der Menschenrechtsdiskussion um Männer-WM-Gastgeber Katar ein Zeichen gesetzt. Vor dem Anstoß des Länderspiels in Belgien am Donnerstag zeigten die Spielerinnen der Startelf ihre linken Handflächen in die Kameras, auf den elf Händen war "HUMAN RIGHTS" (deutsch: Menschenrechte) zu lesen.