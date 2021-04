FC Augsburg vor "undankbarer" Aufgabe

Der FC Augsburg will sich in der Fußball-Bundesliga weiter von der Abstiegszone absetzen.

Der FC Augsburg will sich in der Fußball-Bundesliga weiter von der Abstiegszone absetzen. "Wir haben von den letzten fünf Spielen drei gewonnen. Wir wollen nachlegen und uns in der Tabelle noch verbessern", sagte Trainer Heiko Herrlich vor dem Spiel am Sonntag bei Schalke 04 (15.30 Uhr/Sky). Sieben Begegnungen vor dem Saisonende liegen die Augsburger neun Punkte vor dem Relegationsplatz auf Rang elf.