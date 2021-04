Schalke 04: Möglicher Verkauf von LEC-Lizenz entscheidet sich im Juni

Schalke 04 wird erst in absehbarer Zeit über den Verkauf seiner millionenschweren Lizenz in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC entscheiden.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Schalke 04 wird erst in absehbarer Zeit über den Verkauf seiner millionenschweren Lizenz in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC entscheiden. "Irgendwann Mitte oder Ende Juni", sagte Schalkes eSports-Chef Tim Reichert im SID-Gespräch, soll die Entscheidung fallen.

Vor zweieinhalb Jahren hatten die Königsblauen als erster Bundesligaklub acht Millionen Euro in den Kauf der LEC-Lizenz investiert. "Wir schauen uns an, was der Slot am Markt wert ist", erklärte Reichert. Dieser sei "sehr gefragt und mit Sicherheit weitaus wertvoller als der Preis, den wir 2018 gezahlt haben".