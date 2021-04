Stuttgart mit "breiter Brust" gegen BVB - Mangala fällt mehrere Wochen aus

Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart geht voller Selbstvertrauen in das Duell gegen Borussia Dortmund.

Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart geht voller Selbstvertrauen in das Duell gegen Borussia Dortmund. Im Rennen um Europa werden die Schwaben am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den BVB "mit einer breiten Brust" antreten, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag.