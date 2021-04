Ruder-EM: Deutschland-Achter im Bahnverteilungsrennen geschlagen

Der Achter musste sich Olympiasieger Großbritannien, den starken Rumänen und den WM-Zweiten aus den Niederlanden geschlagen geben. Der Rückstand auf die Briten betrug über zwei Sekunden. Da nur fünf Boote am Start sind, hatte die Crew um Schlagmann Hannes Ocik das Ticket für den Endlauf bereits sicher. Am Sonntag kämpft das deutsche Flaggschiff um den neunten EM-Titel in Folge.

Zeidler (Ingolstadt), der mit viel Selbstvertrauen in den Wettkampf gestartet war, kam in seinem Vorlauf rund 14 Sekunden nach dem Griechen Stefanos Ntouskos auf Rang zwei ins Ziel. Am Freitagnachmittag (16.05 Uhr) muss der Europameister von 2019 in den Hoffnungslauf.