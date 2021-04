Strike Arabia: Riot Games bannt Spieler aus Palästina

Riot Games reagiert

Einer der betroffenen Profis ist Baha "B4HA" Mohamad Oqap. Der jordanische Sentinel-Spieler hat sich laut eigener Aussage während des Turniers zwar in Palästina aufgehalten, besitzt aber die jordanische Staatsbürgerschaft. Er kritisiert die Vorgehensweise von Riot Games und wirft in den Raum, dass Palästina schließlich teil der Region Levante seien.

Hinzu kommt, dass er Teil von JO Esports ist, dem Champion des Valorant First Strike Levent and Egypt. Die Regelauslegung lässt aber wohl keinen Spielraum zu. Auf Anfrage von GINX teilte Luciano Rahal, der PR und Kommunikationsmanager für Riot Games in der MENA-Region, mit, dass auf die eingegangenen Beschwerden anderer Teams eingegangen werden musste, auch wenn es für die in Palästina residierenden Spieler enttäuschend sei.