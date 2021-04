LoL Patch 11.7: Neue Meta, neue Jungler?

Der League of Legends-Patch 11.7 hat Nerfs für viele Jungler gebracht. Welcher Jungle-Champion ist jetzt noch effektiv? Wir analysieren die Jungle-Meta für Euch.

Riot hat sich in Patch 11.7 vor allem um Ivern gekümmert – und ihn direkt generft... Aber keine Panik, denn gleichzeitig wurde Daisy mit einem Bugfix versehen und funktioniert jetzt wieder normal. Ivern ist aktuell ein ausgeglichenerer Jungler, dessen Stärken vor allem im Support liegen.

Shaco und Kha’Zix weiter vorne dabei

Elise ist nach wie vor eine der besseren Jungler im Spiel. Tower-Diving ist für sie leichtes Spiel und ihre Early-Game Schwächen macht sie mit ihren Jungle-Clears und ihrer Crowd Control wieder gut. Mit der Spinnen-Lady macht man in der aktuellen Meta nichts falsch.

Shaco profitiert mit Patch 11.7 vom Turbo-Chemtank Nerf: Dadurch haben Tank-Champions an Wichtigkeit verloren, was ein direkter Buff für Shaco ist. Hecarim profitiert auch von einem Item: Der Buff für Stärke der Dreieinigkeit erhöht seinen Schaden. Das macht die Nerfs an seinen sonstigen Items wieder gut.