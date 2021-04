Nächster Coronafall bei Holstein Kiel: Torhüter Gelios positiv getestet

Nächster Coronafall bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel: Torwart Ionnis Gelios ist am Donnerstag positiv getestet worden.

Alle weiteren Ergebnisse am selben Tag sowie am Freitag fielen negativ aus. Noch ist nicht bekannt, ob die Liga-Partie gegen Jahn Regensburg am Samstag (13.00 Uhr im LIVETICKER) gefährdet ist.