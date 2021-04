Trotz Quarantäne: Groener nominiert Spielerinnen aus Dortmund und Bietigheim

Zur Vorbereitung auf die beiden WM-Playoff-Spiele gegen Portugal hat Handball-Bundestrainer Henk Groener 22 Spielerinnen für einen Lehrgang in Frankfurt am Main (11. bis 16. April) nominiert - und dabei auch die Spielerinnen von Borussia Dortmund und der SG BBM Bietigheim berücksichtigt, die sich nach dem direkten Duell am 31. März in Quarantäne begeben mussten.