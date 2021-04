Lucas Hernandez fällt beim FC Bayern gegen Union Berlin aus

Wie Trainer Hansi Flick am Freitag bestätigte, wird mit Lucas Hernández in der Bundesligapartie gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) ein weiterer Abwehrspieler ausfallen. Der französische Weltmeister leide an einer Prellung im Brustbereich: "Es hat nichts mit der Bauchmuskulatur zu tun, aber es ist schmerzhaft."