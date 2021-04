FC Chelsea: Marina Granovskaia ist die mächtigste Frau im Fußball

Ein Interview hat sie der Öffentlichkeit noch nie gegeben. Vielversprechende Transfers und lukrative Sponsoren-Deals tütet sie dagegen am laufenden Band ein: Marina Granovskaia.

Die 46-Jährige ist beim FC Chelsea seit Jahren die Macherin im Hintergrund. Ebenso geschätzt wie gefürchtet, haben ihre Verhandlungsstrategien der Geschäftsfrau im Laufe der Jahre - in Anlehnung an die knallharte erste britische Premierministerin Margaret Thatcher - den Namen "Iron Lady" (Eiserne Lady) eingebracht.

Bayern-Boss Rummenigge schwärmt von Granovskaia

Angesprochen auf die Chelsea-Direktorin, geriet Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge jüngst regelrecht ins Schwärmen . Granovskaia habe vor allem während der Corona-Krise in den vergangenen Monaten ein exzellentes Händchen bewiesen, sagte Rummenigge The Athletic .

Granovskaias Macht beim FC Chelsea wächst kontinuierlich an

Granovskaia ist Russin, besitzt aber auch einen kanadischen Pass. An der Staatlichen Universität Moskau studierte sie in den 1990er Jahren zunächst Musik und Tanz, schwenkte später auf Fremdsprachen um.

Beim FC Chelsea steht Granovskaia seit 2013 in der Verantwortung. Nach dem Rücktritt von CEO Ron Gourlay übernahm sie den Posten als Sportdirektorin. Mit dem Abgang des Technischen Direktors Michael Emenalo im November 2017 wuchs ihre Macht weiter an.

Granovskaia gilt als engste Vertraute Abramowitschs. Vor 23 Jahren startete sie ihre berufliche Laufbahn in dessen Ölkonzern, bevor sie später als seine "Beraterin" zum FC Chelsea stieß.

Über die Jahre bewies die "Iron Lady", wie sie aufgrund ihres knallharten Durchsetzungsvermögens häufig genannt wird, ihr Geschick in harten und humorlosen Transfer- und Vertragsverhandlungen. Das bekam 2013 auch Bayer Leverkusen zu spüren.

Granovskaia bügelt Chelsea-Legende John Terry ab

Die Geschäftsfrau habe einen toughen, kompetenten Eindruck gemacht, erinnerte sich Leverkusens damaliger Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser, und sie habe sich auffallend im Hintergrund gehalten. "Mir sind Leute lieber, die nicht so in die Öffentlichkeit drängen. Vielleicht ist das auch eine ihrer großen Stärken", konstatierte Holzhäuser.

"Nimm ihn oder geh!", soll sie dem langjährigen Kapitän zugeknurrt haben, als dieser bei einem Vertragsangebot zögerte. Sie soll es auch gewesen sein, die José Mourinho an die Stamford Bridge zurücklotste. Und sie war ebenfalls verantwortlich für den Rekord-Sponsorendeal mit Nike, der dem Klub bis 2032 mehr als 65 Millionen Euro pro Jahr einbringt .

Granovskaia lässt Real Madrid verzweifeln

Doch obwohl der Offensiv-Mann vertraglich nur noch für ein Jahr an die Stamford Bridge gebunden war, blieb Granovskaia in den Verhandlungen knallhart. Sie gab erst nach, als der spanische Rekordmeister ihr mehr als 100 Millionen Euro Ablöse plus erfolgsabhängige Bonuszahlungen bot.