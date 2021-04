FC Bayern: Hansi Flick hat nicht Rückhalt aller Bayern-Bosse

Das Sextuple nimmt ihnen keiner mehr. Die neunten Meisterschaft in Folge auch nicht. Selbst die 2:3-Hinspielpleite gegen Paris ist noch kein Ausschlusskriterium für das Halbfinale der Champions League. Die Finanzen stimmen auch, der Kader basiert auf einem starken Gerüst und mit Hansi Flick hat man einen Trainer, der erfolgreich ist und dem die Mannschaft folgt. (BERICHT: Rummenigge reicht es! Rüffel für Flick und Salihamidzic)

Und doch rumort es intern wie lange nicht, vor allem zwischen Flick und Hasan Salihamidzic! Doch während der Sportvorstand intern scheinbar von allen Verantwortlichen Unterstützung erfährt und er selbst trotz einiger Fehleinkäufe und des jüngsten Kommunikations-Desasters bei der Nicht-Verlängerung von Jérôme Boateng kaum kritisiert wird, sind die Töne über Erfolgs-Trainer Flick strenger. (BERICHT: Wirft Flick am Saisonende hin?)

Flick setzt Bosse beim FC Bayern unter Druck

Er setzte sich für eine Vertragsverlängerung von David Alaba ein, den man am Ende nicht halten wollte.

Wegen Boateng: Kriegserklärung an Hoeneß

Zuletzt kritisierte er sogar Ehrenpräsident Uli Hoeneß für dessen Boateng-Aussagen bei RTL , weil dieser sich nicht für einen Noch-Bayern-Spieler eingesetzt hatte. Hoeneß hat sich mit dieser Aussage zugleich auf die Seite von Salihamidzic geschlagen, dem er vom Tegernsee aus ohnehin den Rücken freihält. Intern gibt es Stimmen, die Flicks Seitenhieb als Kriegserklärung an den Ex-Präsidenten bezeichnen.

Warum bekennt sich Flick nicht zu Bayern?

Flick ist ein Alphatier, er geht für sein Trainerteam und seine Mannschaft durchs Feuer. Aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Spieler und Trainer ist er erfahren genug, um zu wissen, was es für den Erfolg braucht. Spürt er, dass die Dinge in verkehrte Richtungen laufen, spricht er die Dinge knallhart an. Flick ist kein Ja-Sager, sondern jemand, der intern auch auf den Tisch haut, wenn er es für notwendig hält. Umgehen kann damit nicht jeder im Verein.