Motorrad: Bradl plant Nachwuchsprojekt

Stefan Bradl will ein Nachwuchsprojekt auf die Beine stellen © Imago

MotoGP-Pilot Stefan Bradl (31) will seine Erfahrungen an den deutschen Motorrad-Nachwuchs weitergeben. Der ehemalige Moto2-Weltmeister plant in Zusammenarbeit mit seinem Team Honda, talentierte Piloten künftig schon im jungen Alter zu fördern.