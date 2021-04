Darts: De Sousa wirft Neun-Darter

Der portugiesische Debütant Jose de Sousa hat in der Premier League of Darts einen Neun-Darter geworfen.

Der portugiesische Debütant Jose de Sousa hat in der Premier League of Darts einen Neun-Darter geworfen. Dem ehemaligen Küchenschreiner gelang das perfekte Spiel am Donnerstagabend in seiner Partie gegen den Engländer Nathan Aspinall (6:6). Es war der zwölfte "Neuner" der Turniergeschichte. Bereits am Mittwoch war Jonny Clayton (Wales) das Kunststück geglückt.