Die 3 einflussreichsten eSports-Stars laut Forbes

3 eSport-Profis haben es in die Forbes geschafft © Riot Games

Wirtschaftsmagazin Forbes hat drei eSport-Stars in die Liste der 30 einflussreichsten Gaming- und Sport-Persönlichkeiten aufgenommen, darunter auch Cloud9-Profi Perkz.

Das renommierte Wirtschaftsmagazin Forbes hat die 30 einflussreichsten, europäischen Sport- und Gaming-Persönlichkeiten unter 30 Jahren gekürt. Mit dabei sind auch drei eSports-Stars aus League of Legends, CS:GO und Dota2.

Visionäre Persönlichkeiten: Forbes "30 under 30"

Forbes "30 under 30" ist eine jährlich erscheinende Liste von führenden Personen, unter 30 Jahren, in ihrem jeweiligen Spezialgebiet. Mit dabei ist auch die Kategorie "Sports & Games", in die es schon Szenegrößen wie Yiliang "Doublelift" Peng oder Jacky 'Jake' "Stewie2K" Yip geschafft haben.