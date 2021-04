FC Barcelona: Lionel Messi seit Real-Abgang von Ronaldo ohne Clásico-Tor

Knapp drei Jahre ist der letzte Clásico her, bei dem sowohl Cristiano Ronaldo als auch Lionel Messi auf dem Platz standen. Der Portugiese verabschiedete sich nach der Saison 2017/18 von den Königlichen und wechselte zu Juventus Turin. Zum Abschluss trug er sich beim 2:2 des FC Barcelona im La-Liga-Spiel gegen Real Madrid in die Torschützenliste ein. ( Service: Ergebnisse und Spielplan von La Liga )

Ronaldos Weggang sorgt für Bruch bei Messi

Auch Messi traf damals – in unnachahmlicher Manier. Er umdribbelte an der gegnerischen Strafraumgrenze zwei Real-Abwehrspieler und versenkte den Ball in der kurzen Ecke. Am Samstag steht die Neuauflage des Duells an. Messi wird einmal mehr auf seinen großen Konkurrenten Ronaldo verzichten müssen. (La Liga: Real Madrid - FC Barcelona, Samstag 21 Uhr im LIVETICKER).