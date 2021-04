Robert Lewandowski vom FC Bayern schwärmt von Erling Haaland

Lewandowksi will noch lange der Beste sein

Er habe großen Spaß am Wettstreit mit Haaland in der Bundesliga: "Es ist großartig, einen jungen Spieler in der Liga zu sehen und sich zu messen." Noch will Lewandowski seinen Platz an der Spitze aber nicht räumen. Haaland sei ein Spieler, der der Beste seien könne, aber "ich will noch viele Jahre auf dem höchsten Niveau spielen, ich bin glücklich da, wo ich bin."