Gut 100 Tage vor Olympia: Tokio verschärft Corona-Maßnahmen wieder

"Es ist dringend notwendig, dass wir mehr und stärkere Maßnahmen ergreifen", sagte Yuriko Koike, Gouverneurin der Präfektur Tokio. Der im Januar verhängte Ausnahmezustand in der Olympia-Stadt war erst vor Kurzem aufgehoben worden. In einigen Gebieten des Landes, in denen die Maßnahme früher aufgehoben wurde, sind die Corona-Fälle schnell wieder angestiegen - insbesondere in Osaka. Dort war am Mittwoch der olympische Fackellauf vor Publikum abgesagt worden.