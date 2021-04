NHL: Edmonton gewinnt auch ohne Draisaitl-Gala

Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben in der NHL auch das neunte Spiel der Saison gegen die Ottawa Senators um Tim Stützle gewonnen.

Auch ohne eine weitere Galavorstellung von Eishockey-Star Leon Draisaitl haben seine Edmonton Oilers in der NHL auch das neunte Spiel der Saison gegen die Ottawa Senators um Tim Stützle gewonnen. Draisaitl, der 24 Stunden zuvor noch drei Treffer geschossen hatte, blieb beim 3:1 diesmal ohne Scorerpunkt. Supertalent Stützle stand bei den Senators, die in der North Division auf dem abgeschlagenen letzten Platz liegen, 18:23 Minuten auf dem Eis. Draisaitl und Co. rangieren im Norden hinter Toronto auf Rang zwei.