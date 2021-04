Gegen Diskriminierung: Torjägerin Freigang will ihre Plattform nutzen

Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang (23) geht nicht nur auf dem Platz gerne in die Offensive, sondern setzt sich auch schon in jungen Jahren angriffslustig für gesellschaftliche Veränderung ein. "Ich bin von Natur aus jemand, der gerne solche Themen anspricht, und ich finde das auch wichtig. Ich denke, das überschneidet sich mit den Werten, die ich als Mensch habe", sagte die Stürmerin von Eintracht Frankfurt vor den Länderspielen gegen Australien und Norwegen am Samstag (16.10 Uhr/ARD) und Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) in Wiesbaden.