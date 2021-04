Europa League: Roma-Profi Riccardo Calafiori von Balljunge abgeworfen

Kuriose Szene in der Europa League: Roma-Profi Riccardo Calafiori von einem Balljungen abgeworfen - wenig später sieht er auch noch die Gelbe Karte.

Ein Balljunge hat in der Europa League für eine kuriose Szene gesorgt!

Beim Achtelfinal-Hinspiel zwischen Ajax Amsterdam und der AS Rom war die Nachspielzeit fast abgelaufen, da bekam die Roma tief in der eigenen Hälfte noch einen Einwurf zugesprochen. ( SPIELPLAN der Europa League )

Roma-Profi Calafiori wird von Balljunge getroffen und sieht Gelb

Linksverteidiger Riccardo Calafiori schritt mit einer 2:1-Führung im Rücken zur Tat. Als er das Spielfeld an der Seitenlinie verließ, wurde ihm von einem Balljungen ein Ball zugeworfen - Calafiori fing die Kugel, warf sie nach ein paar Schritten aber wieder beiseite und trabte weiter, offenbar um sich einen anderen Ball zu besorgen. Von der Ajax-Bank gab es entrüsteten Protest, Zeitspiel wurde reklamiert.

Und auch der Balljunge war offenbar nicht besonders amüsiert und warf Calafiori den nächsten Ball zu - diesmal aber aus kürzester Distanz und mit Wucht. Der 18 Jahre alte Spieler wurden dem Volltreffer an seiner Brust getroffen und taumelte sogar kurz.

Calafiori kann den Balljungen verstehen

"Ich danke an viele Dinge in dem Moment", sagte Calafiori anschließend bei Sky Sport Italia. "Glücklicherweise bin ich ruhig geblieben. Ich würde sagen, dass ich mich auch geärgert hätte, wenn mein Gegner in dieser Situation auf Zeit spielt. Ich würde nicht sagen, dass ich Respekt vor ihm habe, aber ich verstehe es."