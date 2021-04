Ex-ManUnited-Trainer Sir Alex Ferguson sahnt bei Pferdewette ab

Zahltag für Sir Alex Ferguson! Der frühere Teamchef von Manchester United sahnt am prestigeträchtigen Pferderenntag des Grand National mächtig ab.

Ausgerechnet in der Nähe von Liverpool hat der 79-Jährige am Donnerstag einen ganz besonderen Erfolg gefeiert.

Beim prestigeträchtigen Pferderenntag des Grand National in Aintree bewies der Schotte ein besonderes Gespür und tippte alle drei Sieger der drei Eröffnungsrennen richtig.

Ferguson schwärmt: "Der beste Tag"

"Das ist der beste Tag, den ich in meiner Zeit im Rennsport hatte, also seit etwa 20 Jahren", wurde Ferguson von englischen Medien zitiert. "Es ist anders als beim Trainieren meiner Fußballmannschaften - ich hatte die Kontrolle darüber, was auf dem Spielfeld passiert, aber auf der Rennbahn habe ich keine Kontrolle darüber, da der Trainer das alles macht und als Besitzer hofft man, dass es gut läuft."