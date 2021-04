Volleyball: Berlin legt in der Finalserie vor

Die Berlin Volleys sind in der Finalserie der Volleyball-Bundesliga beim Dauerrivalen VfB Friedrichshafen mit 1:0 in Führung gegangen.

Die Berlin Volleys sind in der Finalserie der Volleyball-Bundesliga beim Dauerrivalen VfB Friedrichshafen mit 1:0 in Führung gegangen. Der Meister von 2019 gewann in einer dramatischen Partie nach 0:2-Satzrückstand 3:2 (18:25, 20:25, 25:21, 25:19, 19:17). Zwei Matchbälle wehrten die Berliner im entscheidenden Satz ab und sicherten sich so eine gute Ausgangsposition.