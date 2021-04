Kenia startet Impfung der Olympia-Mannschaft

Kenia startet mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio mit den Impfungen für die Sportler. Im Kasarani-Stadion in Nairobi bekommen 75 Athleten ein Vakzin.

Kenia hat am Donnerstag mit der Impfung seiner Olympia-Teilnehmer begonnen.

Im Kasarani-Stadion in Nairobi bekamen 75 Athletinnen und Athleten ein Vakzin gegen COVID-19. Kenia, das dank seiner starken Leichtathleten 2016 in Rio sechs Goldmedaillen gewann, hofft auf insgesamt 100 Teilnehmer bei den Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August).