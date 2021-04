Gewichtheberin Rieger verpasst EM-Medaille deutlich

Gewichtheberin Patricia Rieger hat bei der EM in Moskau eine Medaille deutlich verpasst. Sie wurde im olympischen Zweikampf Achte mit 215 kg (95+120).

Gewichtheberin Patricia Rieger hat bei den Europameisterschaften in Moskau eine Medaille deutlich verpasst. Die Erlangerin wurde am Donnerstag in der Gewichtsklasse bis 76 kg im olympischen Zweikampf Achte mit 215 kg (95+120). Im Stoßen reichten die 120 kg zu Platz sieben, im Reißen landete Rieger mit 95 kg ebenfalls auf Rang sieben.