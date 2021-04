RB Leipzig: Julian Nagelsmann rüffelt Angelino

Angelino steht bei RB Leipzig vor seinem Comeback, das betont er auf Instagram. Sein Trainer Julian Nagelsmann weist seinen Star in die Schranken. Nicht zum ersten Mal.

Nagelsmann: Angelino "wird sich nicht in Startelf schmuggeln"

In einer Instagram-Story hatte Angelino kürzlich ein Trainingsbild geteilt zusammen mit einer Checkliste: Laufen, Schießen, Kreuzen, Cardio und alle vier Begriffe mit einem grünen Haken versehen, aber darunter ein rotes Kreuz gesetzt. Zudem schrieb er auf das Bild den süffisanten Rat an seine Follower, dass sie ihn beim Managerspiel besser verkaufen sollten.

Bei Nagelsmann kam diese indirekte Forderung nach einem Einsatz gar nicht gut an. ( Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga )

"Ich habe schonmal gesagt, dass er immer spielen will und überall alles probiert, um schnell zurückzukommen", erklärte Nagelsmann. "Er wird sich nicht in die Startelf schmuggeln, das ist eigentlich ausgeschlossen, weil er noch kein Mannschaftstraining voll mitgemacht hat." Angelino sei auch nur dabei, weil ein Kaderplatz frei sei, fügte Nagelsmann hinzu: "Wenn alle gesund wären, wäre er noch nicht dabei."

Wirbel um Angelino-Verletzung - Nagelsmann mit klarer Ansage

"Generell Kommunikationswege über Postings zu wählen, ist der falsche Weg. Man macht mit seiner Freundin auch nicht per SMS Schluss", sagte der Leipziger Trainer nun. "Das wird er lernen müssen, weil es sicherlich Trainer gibt, die nicht so entspannt damit umgehen. Ich gehöre zu den entspannten und bin keiner, der da irgendwelche Strafen ausspricht. Aber er sollte es trotzdem lernen für die Zukunft, falls er irgendwann mal noch einen anderen Trainer hat, der das vielleicht nicht so entspannt sieht."