Griezmann zum dritten Mal Vater und zum dritten Mal am 8. April

Antoine Griezmann ist zum dritten Mal Vater geworden. Alle drei Kinder haben am 8. April Geburtstag.

Timing ist alles: Das haben sich offenbar alle drei Kinder von Stürmerstar Antoine Griezmann gedacht und sich allesamt den gleichen Geburtstag ausgesucht. Nach seinen ersten beiden Kindern Mia und Amaro kam am Donnerstag Töchterchen Alba wie ihre Geschwister zuvor am 8. April zur Welt. Mia hatte am gleichen Tag 2016 das Licht der Welt erblickt, Amaro 2019.