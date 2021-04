US Masters: Bernhard Langer verspielt gute Ausgangsposition

Der zweimalige Turniersieger, der an der Magnolia Lane lebenslanges Startrecht genießt, kam mit zwei Schlägen über Par (74) ins Klubhaus und muss sich am Freitag wohl steigern, um den Cut für die beiden Schlussrunden zu schaffen.

Matsuyama untermauert Ambitionen

Langer lässt sich am Knie behandeln

Langer war vor seiner 38. Masters-Teilnahme für drei Wochen in die Heimat gereist, um sich am Knie behandeln zu lassen. Eine Vorsichtsmaßnahme vor seinem Lieblingsturnier, das er 1985 und 1993 gewonnen hatte. Sein Debüt (1982) liegt bald 40 Jahre zurück, damals waren 64 seiner heutigen Kontrahenten nicht einmal geboren. Neunmal schon landete Langer in den Top 10, zuletzt 2014, in diesem Jahr wäre die Qualifikation für die Schlussrunden ein herausragendes Ergebnis.