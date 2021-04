DEL2: Hauptrunde wegen Coronafällen vorzeitig beendet

In der DEL2 treten bei einigen Teams zuletzt vermehrt Coronafälle auf. Die Gesellschafter der Liga reagieren nun. Wie es mit den Playoffs weitergeht, ist noch offen.

Nur zwei Spieltage, aber auch noch einige Nachholspiele standen in der DEL2 eigentlich noch auf dem Plan.

Doch nachdem zuletzt mit den Heilbronner Falken und den Bietigheim Steelers zwei komplette Teams wegen mehrerer Coronafälle in Quarantäne geschickt wurden, hat die Liga nun reagiert und die Hauptrunde mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt. ( Spielplan der DEL2 )

DEL2-Hauptrunde mit sofortiger Wirkung beendet

Die Gesellschafter der 14 Vereine in der zweithöchsten deutschen Eishockey-Spielklasse hätten sich am Donnerstag einstimmig darauf verständigt, hieß es in einer Mitteilung.