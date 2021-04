FC Bayern, Streit zwischen Flick und Salihamidzic - wirft der Trainer am Saisonende hin?

Vom Bayern-Plan, dass Boateng gehen muss, erfuhr Flick vor Monaten aus den Medien. In den vergangenen Tagen soll er über die endgültige Entscheidung jedoch in Kenntnis gesetzt worden sein. Flick hätte Boateng gerne behalten, akzeptiert aber die Entscheidung seines Sportvorstands. Dass dieses Thema öffentlich ausgetragen wird, stört ihn jedoch gewaltig. Es ist unnötige Ablenkung in der wichtigsten Phase der Saison und Boateng ist ein Leistungsträger, auf den es in den kommenden Monaten noch ankommen wird. (SPORT1-Kommentar: Blanker Hohn für Boateng)

Neuer Ärger der Alphatiere: Wirft Flick am Saisonende hin?

Flick indes verzichtet weiterhin auf ein klares Bekenntnis pro Bayern, was in der Chefetage der Bayern nach SPORT1-Informationen kritisch gesehen wird. Den Bossen fällt es derzeit schwer, einzuschätzen, was Flick will: Bleiben oder gehen? Bislang steht nur fest, dass er sich nach Saisonende in den Urlaub verabschieden will. Das mögliche letzte Saisonspiel wäre das Champions-League-Finale in Istanbul am 29. Mai. Die Bundesliga endet eine Woche zuvor.