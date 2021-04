Europa League mit Manchester United, FC Arsenal, Ajax Amsterdam, AS Rom

Nicolas Pépé hatte die kriselnden Londoner spät (86.) in Führung gebracht. Der Treffer reichte aber nicht zum Sieg, da in der Nachspielzeit Tomas Holes (90.+3) nach einem Eckball den umjubelten Ausgleich für die Gäste erzielte.

Arsenal rund um den deutschen Keeper Bernd Leno kassiert damit den nächsten heftigen Rückschlag - in sieben Tagen droht in der tschechischen Hauptstadt das Aus.

Manchester United auf Kurs

In der 90. Spielminute legte Bruno Fernandes per Strafstoß das 2:0 nach. Der Portugiese weist vom Punkt eine starke Statistik auf: Von 20 Elfmetern für United hat er 19 verwandelt.

Schlagabtausch in Amsterdam

Das Hinspiel am Donnerstag gewann Villarreal in der kroatischen Hauptstadt mit 1:0 (1:0). Manchester bekäme es im Halbfinale am 29. April und 6. Mai mit Ajax Amsterdam oder AS Rom zu tun. Die Roma verschaffte sich durch ein 2:1 (0:1) beim 34-maligen niederländischen Meister Vorteile für das Wiedersehen am kommenden Donnerstag.