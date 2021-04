Erste "Para Snow Sport Weltmeisterschaften" vom 8. bis 23. Januar 2022 angesetzt

Frankfurt am Main (SID) - Für die Para-Wintersportler steht im kommenden Winter schon im Vorfeld der Paralympics in Peking ein erster Saisonhöhepunkt an. Wie das Internationale Paralympische Komitee (IPC) mitteilte, werden die in dieser Saison wegen Corona ausgefallenen "Para Snow Sport Weltmeisterschaften" vom 8. bis 23. Januar 2022 im norwegischen Lillehammer nachgeholt. Es soll die erste gemeinsame WM der paralympischen Winter-Kernsportarten Ski nordisch, Ski alpin, Biathlon und Snowboard werden.