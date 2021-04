Kevin de Bruyne verhandelte Vertrag mit Manchester City selbst

Kevin de Bruyne setzte sich für seinen jüngsten Vertrag selbst an den Verhandlungstisch - ganz so, wie es Uli Hoeneß vor nicht allzu langer Zeit forderte.

De Bruyne selbst kommentierte vor Monaten bereits trocken: "Ich bin glücklich in Manchester. Im Moment führe ich die Gespräche selbst. Ich möchte bei diesem Verein bleiben, also ist es einfach. Wenn ich nicht bleiben wollen würde, würde es jemanden brauchen, der vermittelt. Aber wenn man bleiben will, ist es nicht so kompliziert."