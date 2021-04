Nagelsmann peilt mit RB "beste Saison" der Klubgeschichte an

Trainer Julian Nagelsmann sieht beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig nach dem verlorenen Spitzenspiel gegen Bayern München keine Motivationsprobleme. "Wir würden gerne die erfolgreiche Saison weiterführen und zur erfolgreichsten machen, die RB bis jetzt in der Bundesliga gespielt hat", sagte Nagelsmann vor dem Ligaspiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Es mache keinen Sinn, "die Saison abzuschenken und jetzt weniger zu machen".

RB hatte an Ostern das Top-Spiel gegen den Rekordmeister verloren (0:1). Der Rückstand auf den Tabellenführer wuchs auf sieben Punkte an - eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft.

Bessere Aussichten auf den ersten Titel der Klubgeschichte als in der Liga hat Leipzig im DFB-Pokal. Dort gastiert RB am 30. April beim kommenden Gegner Bremen, der am Mittwoch (1:0 bei Jahn Regensburg) ins Halbfinale eingezogen war.