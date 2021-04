FC Bayern - PSG: Goretzka und Süle verletzt - so steht's um das FCB-Duo

Nicht nur, dass die Münchner im Rückspiel in Paris am kommenden Dienstag wohl einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung benötigen, um noch weiterzukommen - aller Voraussicht nach werden sie dieses Unterfangen auch noch von weiteren Ausfällen gebeutelt angehen müssen. (Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Wie die Bild am Donnerstagmittag berichtet, fallen die am Mittwochabend vorzeitig ausgewechselten Leon Goretzka (in der 33. Minute für Alphonso Davies) und Niklas Süle (42. für Jérôme Boateng) mit hoher Wahrscheinlichkeit für das Rückspiel aus.