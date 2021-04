Kiraly sagt Hertha BSC ab - Hofstädt neuer Torwarttrainer

Bundesligist Hertha BSC hat die Stelle des Torwarttrainers nach der Trennung von Zsolt Petry neu besetzt - die Wunschlösung Gabor Kiraly wird es allerdings nicht. Bis zum Saisonende rückt Ilja Hofstädt von der U19 der Hauptstädter in den Profibereich auf.

Das teilte Sportdirektor Arne Friedrich am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER) mit.

"Unsere Wunschlösung hat leider nicht geklappt. Wir haben uns sehr darum bemüht, Gabor Kiraly für uns zu gewinnen", sagte Friedrich, der über lange Gespräche mit dem Ungarn berichtete. Herthas Ex-Keeper Kiraly wäre "der perfekte Mann in dieser Situation gewesen. Leider musste er uns absagen", sagte Friedrich.

Kiraly nannte demnach geschäftliche Verpflichtungen in Ungarn als Grund. Über eine Zusammenarbeit ab der kommenden Saison sei nicht gesprochen worden. Friedrich: "Das steht auch nicht zur Debatte."

Petry hatte in einem Interview in seiner ungarischen Heimat höchst umstrittene Aussagen zu den Themen Homosexualität und Migration getätigt. Der Klub reagierte am Dienstag und stellte den 54 Jahre alten Landsmann von Trainer Pal Dardai frei.