Handball: Melsungen verpflichtet Toptalent Gomes

Andre Gomes erhält in Melsungen einen Dreijahresvertrag © AFP/SID/SYLVAIN THOMAS

Gomes absolvierte bislang 25 Spiele für die portugiesische Nationalmannschaft und verhalf der Auswahl mit 15 Treffern in der Qualifikation zur Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August).