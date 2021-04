DFB-Pokal: Werder Bremens Halbfinaleinzug beschert SPORT1 starke Quote

Der Halbfinaleinzug des SV Werder Bremen im DFB-Pokal hat SPORT1 eine starke Quote beschert.

Der 1:0-Sieg des Bundesligisten bei Jahn Regensburg stieß auf deutschlandweites Interesse: Knapp eine Million Zuschauer waren im Schnitt dabei, exakt: 970.000. In der Spitze schalteten 1,3 Millionen Zuschauer die Live-Übertragung ein.

Der Gesamt-Marktanteil lag bei 3,5 Prozent, in der SPORT1 Kernzielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre betrug der Marktanteil 4,7 Prozent. Zudem sorgte auch der Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps mit rund 80.000 Abrufen sowie im SPORT1 YouTube-Channel mit 113.000 Views für hohe Abrufzahlen.

Gute Zahlen auch für "Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live"

Nach der Liveübertragung des DFB-Pokals mit den Moderatoren Laura Papendick und Jochen Stutzky sowie Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg erzielte "Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live" mit 280.000 Zuschauer im Schnitt ebenfalls eine gute Quote.

In der Sendung sprachen zuerst Maik Nöcker sowie Micky Beisenherz und Lucas Vogelsang über den Pokal und präsentierten die Stimmen aus Regensburg. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund richtete sich der Fokus dann auf die Viertelfinal-Hinspiele in der UEFA Champions League und die 2:3 Niederlage des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain.