2. Bundesliga: Steffen Baumgart verlässt SC Paderborn am Saisonende

"Diese Position teilte der Coach dem Verein nach intensiven Gesprächen in den vergangenen Wochen mit", heißt es in der Erklärung des Vereins: 'Im Endspurt der Zweitliga-Saison 2020/2021 will Baumgart mit seinem Team noch so viele Punkte holen wie möglich und sich mit einer respektablen Platzierung aus Paderborn verabschieden."

Um Baumgart gab es in den vergangenen Monaten diverse Wechsel-Gerüchte, ein klares Bekenntnis für die Zukunft blieb stets aus. Nun ist die Entscheidung also gefallen. Der 49-Jährige begründete den Schritt so: "Ich hatte und habe in Paderborn eine unglaublich spannende und intensive Zeit, in der wir gemeinsam bemerkenswerte Erfolge erzielen konnten. In den vergangenen Wochen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nun Zeit ist für eine Veränderung."