Vorstand beim FC Schalke: Alexander Jobst verlässt Verein

Alexander Jobst, Vorstand Marketing, Vertrieb und Organisation, wird sein Amt bei den Königsblauen am 30. Juni niederlegen. Dies gab der Klub offiziell am Donnerstag bekannt.

Schalke bedauert Jobst- Abschied zutiefst

Schalke steht in der Bundesliga kurz vor dem Abstieg. Jobst sagte dazu: "Wir haben für die Zweite Liga bereits frühzeitig ein Fundament in den Vermarktungserlösen geschaffen, wie es die meisten Vereine in der 1. Liga nicht haben. Ich übergebe meinen Verantwortungsbereich in einem erstklassigen Zustand."