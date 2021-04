Von CS:GO zu Valorant: Wechselt Olofmeister das Spiel?

Die Counter-Strike-Legende Olof "olofmeister" Kajbjier Gastaffson dürfte mit einem Teamwechsel und einem Neustart in Riots kompetitiven Shooter liebäugeln.

Wenn die Rede von legendären Spielern in Counter-Strike ist, sind exakt Leute wie der 29-jährige Olof Kajbjer Gustafsson gemeint. Der Schwede hat von Kattowitz bis Köln zahlreiche Titel unter renommierten Organisationen gesammelt und galt in seiner herausragenden Zeit bei Fnatic als bester Spieler der Welt.

Zuletzt wurde es jedoch still um ihn. Bei seinem aktuellen Team, FaZe Clan, glänzte er vorwiegend in seiner Rolle als Edelreservist, oder durch Abwesenheit. Eventuell trennen sich die Wege hier bald, was jedoch nicht das Ende, sondern den Anfang einer neuen Karriere bedeuten könnte. Der zweifache Major-Gewinner wird, laut Angaben von Weszlo, ausgerechnet von seiner Ex-Orga als Spieler für den neuen Valorant Roster berücksichtigt.