Nach Eishockey-Chaos in Oberliga-Nord: Schlusslicht fliegt in Playoffs raus

Die Hammer Eisbären waren auf kuriose Weise in die Pre-Playoffs gerutscht - als Schlusslicht der Oberliga Nord. Jetzt ist das Team in Erfurt ausgeschieden.

Im Pre-Playoff-Spiel bei den Black Dragons Erfurt unterlag das Team von Trainer Ralf Hoja, das als Tabellenletzter in die K.o.-Runde eingezogen war, am Mittwochabend mit 1:6 (0:2, 1:2, 0:2), verpasste somit eine Sensation deutlich. (Irre: Als Tabellenletzter in die Playoffs)