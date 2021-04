Champions League: Tuchel sieht Chelsea noch nicht im Halbfinale

Mason Mount (32.) und Ben Chilwell (85.) erzielten die Tore für die Blues, bei denen die deutschen Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger in der Startelf standen. Das Rückspiel an gleicher Stelle steigt am kommenden Dienstag. Der Sieger bekommt es in der Vorschlussrunde mit Rekordsieger Real Madrid oder dem FC Liverpool (Hinspiel 3:1) zu tun.