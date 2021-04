Choupo-Moting kritisiert Umgang mit Sozialen Medien

Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat den Umgang mit den Sozialen Medien kritisiert: "Wenn ich in Hamburg bin, fahre ich immer an den Bolzplätzen vorbei, auf denen ich in meiner Kindheit gezockt habe. Die sind gefühlt leerer als damals. Natürlich liegt das auch an den Sozialen Medien. Die rauben einem viel Zeit. Genauso wie Videospiele", sagte der 32-Jährige im Interview mit SPOX und Goal: "Die Sozialen Medien können zum Teil eine Schein-Welt sein."