WWE NXT TakeOver: Raquel Gonzalez erklimmt Gipfel und vergießt Tränen

Und die erste Nacht des TV-Specials NXT TakeOver - Stand and Deliver ist dieser Ansage des für den Drittkader zuständigen Ligavorstands durchaus gerecht geworden. Mit einer Reihe starker Matches - eines davon unter Beteiligung des Österreichers WALTER - legte NXT die Latte vor der Megashow WrestleMania 37 am Wochenende schon einmal hoch.

Io Shirais Regentschaft endet spektakulär

In einem Match, welches Champion Shirai selbst gefordert hatte, hatte Shirai immer wieder mit dem Kraftvorteil von Gonzalez zu kämpfen: Immer, wenn Io zu ihren bekannten Highflying-Aktionen ansetzte, wurde sie von der Herausforderin unterbrochen und hatte das Nachsehen. Schlussendlich war es ein Aufeinandertreffen der verschiedenen Stile: Stärke gegen Schnelligkeit.

Während einer Dominanzphase von Shirai sorgte sie für das Bild des Abends, als sie vom übergroßen Totenkopf im Eingangsbereich auf ihre Gegnerin sprang. Im Ring schien das Match entschieden, als Shirai ihren Top Rope Moonsault ins Ziel brachte. Doch Gonzalez konnte als erste Frau in NXT aus dem anschließenden Pin auskicken. Danach war es die Power von Raquel Gonzalez, die das Match entschied. Nach einer heftigen Clothesline und einem einarmigen Body Slam - Gonzalez' Finisher -, endete die 10-monatige Regentschaft von Io Shirai, die im vergangenen Juni Charlotte Flair entthront hatte .

Auch Ciampa kann WALTER nicht stoppen

Nach 734 Tagen als NXT UK Champion traf der Österreicher WALTER derweil auf Ex-NXT-Champion Tommaso Ciampa - den WALTER im Vorfeld immer wieder damit provoziert hatte, dass er nicht mehr der Mann sei, der er in seiner Mega-Fehde mit Ex-Partner Johnny Gargano gewesen war.

In einem intensiven Match gab Ciampa sein Bestes, um das Gegenteil zu beweisen, das Ergebnis blieb lange offen. Im Verlauf wurden die offenhändigen Chop-Hiebe von WALTER als zerstörerische Waffe dargestellt. Nicht nur zerstörte er damit im Verlauf des Matches Teile des Kommentatorenpults, sondern die Aktion sorgte auch dazu, dass Ciampa schlussendlich nicht mehr aufstehen konnte und somit den Pinfall einstecken musste (WALTER im SPORT1-Interview: Darum will ich nicht in die USA ziehen).