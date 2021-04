Darts Premier League: 3. Spieltag mit MvG, Wright, Anderson, Wade, Durrant

Am 3. Spieltag der Unibet Premier League of Darts glänzt Michael van Gerwen im Duell der Weltmeister. Der Champion kassiert dagegen einen bitteren Whitewash.

Am dritten Abend der Unibet Premier League of Darts in Milton Keynes hat MvG mit einer souveränen Leistung ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Duell der Weltmeister setzte sich Mighty Mike mit 7:3 gegen Rob Cross durch und glänzte mit einem Average von fast 108.