Gewichtheben: Müller holt EM-Bronze im Reißen

Die deutschen Gewichtheber dürfen sich über ihre dritte Medaille bei den Europameisterschaften in Moskau freuen. Felix Müller (Obrigheim) wurde am Mittwochabend in der Gewichtsklasse bis 73 kg mit 158 kg im Reißen Dritter. In den vergangenen Tagen hatten bereits Jon Luke Mau (Schwedt/bis 61 kg) und Max Lang (Mutterstadt/bis 73 kg) überraschend im Stoßen Gold gewonnen.